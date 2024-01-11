Жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг – это два разных вида выплат.

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Общее лишь то, что ц е помощь, оказываемая государством на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Обратите внимание! При наличии одновременно права на субсидию и льготу предоставляется один из видов помощи.

Что такое жилищная субсидия

Итак, жилищная субсидия – это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить не все средства за потребленные коммунальные услуги.

Заметьте! Это помощь, которая зависит только от имущественного и материального положения домохозяйства.

Напомним, условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены: Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848.

Что такое льгота

В то же время, льгота – установленная законодательством преимущество, которое отдается определенным категориям лиц. К примеру:

ветеранам войны;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;

детям войны, многодетным семьям и другим.

Полный перечень лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен: Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 №389.

Заметьте! Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от категории получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

В том числе льготные категории граждан имеют право на скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода в размере: 100%; 50%; 25%.