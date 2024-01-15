Что будет с курсом
В последнее время курс доллара на межбанке постоянно рос до почти 38,3 гривны и падал ниже 38 гривен. По мнению Алексея Козырева, эта тенденция продолжится и на этой неделе.
Читайте также Как российские атаки влияют на доллар в Украине
Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.
Он добавил, что разница между стоимостью валюты на межбанке и наличным рынком останется до 1 гривны и выше.
Так что курс доллара на этой неделе:
- На межбанке – от 37,50 до 39,50 грн;
- На наличном рынке – от 37,60 до 39,20 грн.
Курс евро:
- На межбанке – от 41,30 до 43,30 грн.;
- На наличном рынке – от 41,50 до 43,10 грн.
Курс валют 15 января
В течение суток курс доллара и евро несколько опустился в некоторых банках. Например, в банках американская валюта упала на 8 – 10 копеек, а вот европейская – на 18 – 20 копеек.
Курс доллара:
- В банках: покупка – 38,20 грн, продажа – 38,90 грн;
- В обменниках: покупка – 38,60 грн, продажа – 39,05 грн;
- На черном рынке: покупка – 38,80 грн, продажа – 38,90 грн.
Курс евро:
- В банках: покупка – 41,90 гривны, продажа – 42,72 гривны;
- В обменниках: покупка – 42,13 гривны, продажа – 42,93 гривны;
- На черном рынке: покупка – 42,50 грн, продажа – 42,70 грн.