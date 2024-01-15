Что будет с курсом

В последнее время курс доллара на межбанке постоянно рос до почти 38,3 гривны и падал ниже 38 гривен. По мнению Алексея Козырева, эта тенденция продолжится и на этой неделе.

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Алексей Козырев Аналитик Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спреда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках.

Он добавил, что разница между стоимостью валюты на межбанке и наличным рынком останется до 1 гривны и выше.

Так что курс доллара на этой неделе:

На межбанке – от 37,50 до 39,50 грн;

На наличном рынке – от 37,60 до 39,20 грн.

Курс евро:

На межбанке – от 41,30 до 43,30 грн.;

На наличном рынке – от 41,50 до 43,10 грн.

Курс валют 15 января

В течение суток курс доллара и евро несколько опустился в некоторых банках. Например, в банках американская валюта упала на 8 – 10 копеек, а вот европейская – на 18 – 20 копеек.

Курс доллара:

В банках: покупка – 38,20 грн, продажа – 38,90 грн;

В обменниках: покупка – 38,60 грн, продажа – 39,05 грн;

На черном рынке: покупка – 38,80 грн, продажа – 38,90 грн.

Курс евро: