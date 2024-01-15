Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (-8 копеек против 12 января), а продажа – 38,90 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,90 гривны (-20 копеек), а продажа – в среднем за 42,72 гривны (-18 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+14 копеек), а продажа – 39,05 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,93 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (без изменений), а продажа – 38,90 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 42,50 гривны (-2 копейки), а продают за 42,70 гривны (-7 копеек).
Что будет с курсом этой недели
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что активность Нацбанка, а именно увеличение объемов валютных интервенций, повлияла на межбанк, где воцарилось равновесие спроса и предложения. Относительно наличного рынка, он отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке.
Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривен.
Курс на наличном рынке, по прогнозам банкира, будет следующим:
- 38,5 – 39,5 гривны за доллар;
- 39 – 41 гривен за евро.