Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривны (-8 копеек против 12 января), а продажа – 38,90 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,90 гривны (-20 копеек), а продажа – в среднем за 42,72 гривны (-18 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,60 гривны (+14 копеек), а продажа – 39,05 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продажа – (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,93 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (без изменений), а продажа – 38,90 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 42,50 гривны (-2 копейки), а продают за 42,70 гривны (-7 копеек).

Что будет с курсом этой недели

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что активность Нацбанка, а именно увеличение объемов валютных интервенций, повлияла на межбанк, где воцарилось равновесие спроса и предложения. Относительно наличного рынка, он отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривен.

Обратите внимание! По прогнозам банкира на следующей неделе валютный рынок будет спокойным, а колебания ожидаемыми. Впрочем, нельзя отвергать вероятность новых атак от россиян, а также фактор финансовой помощи от США, которую блокируют республиканцы.

Курс на наличном рынке, по прогнозам банкира, будет следующим: