Курс валют в банках
- По состоянию на утро 12 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,28 гривны (-22 копейки против 11 января), а продажа – 39 гривен (-20 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара по состоянию на 11 января в среднем на уровне 38,70 гривны (без изменений), а продажа – 39,29 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 43,09 гривны (+21 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,95 гривны (-20 копеек).
- Евро покупают за 42,52 гривны (-13 копеек), а продают за 42,77 гривны (-8 копеек).
Прогноз доллара на следующую неделю
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой.
Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривны.
Лесной прогнозирует, что курсовые колебания на межбанке будут проходить в пределах коридора 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро. А курсовой коридор на наличном рынке будет в пределах 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.