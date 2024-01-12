Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,28 гривны (-22 копейки против 11 января), а продажа – 39 гривен (-20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара по состоянию на 11 января в среднем на уровне 38,70 гривны (без изменений), а продажа – 39,29 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 43,09 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,95 гривны (-20 копеек).

(-20 копеек), а продажа – (-20 копеек). Евро покупают за 42,52 гривны (-13 копеек), а продают за 42,77 гривны (-8 копеек).

Прогноз доллара на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Благодаря активности регулятора, проявившейся в увеличении объемов валютных интервенций, на межбанке воцарилось равновесие спроса и предложения, а наличный рынок отреагировал мгновенно, снизив текущие курсы в соответствии с ситуацией на межбанке. Следовательно, разница между курсами межбанка и наличного рынка сократилась до 0,5 – 0,6 гривны.

Лесной прогнозирует, что курсовые колебания на межбанке будут проходить в пределах коридора 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро. А курсовой коридор на наличном рынке будет в пределах 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Заметьте! На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной, но не угрожающей общему состоянию страны. Любые ажиотажные всплески спроса будут маловероятны. Курсовые изменения будут "держаться" определенных границ.