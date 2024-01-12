Курс валют у банках
- Станом на ранок 12 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,28 гривні (-22 копійки проти 11 січня), а продаж – 39 гривень (-20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,10 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара, станом на 11 січня, в середньому на рівні 38,70 гривні (без змін), а продаж – 39,29 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,50 гривні (+1 копійка), а продаж – 43,09 гривні (+21 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,80 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,95 гривні (-20 копійок).
- Євро купують за 42,52 гривні (-13 копійок), а продають за 42,77 гривні (-8 копійок).
Прогноз долара на наступний тиждень
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком прогнозованою.
Завдяки активності регулятора, що виявилася в збільшенні обсягів валютних інтервенцій, на міжбанку запанувала рівновага попиту і пропозиції, а готівковий ринок відреагував миттєво, знизивши поточні курси відповідно до ситуації на міжбанку. Відтак різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку скоротилася до 0,5 – 0,6 гривні.
Лєсовий прогнозує, що курсові коливання на міжбанку відбуватимуться в межах коридору 38 – 38,6 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро. А курсовий коридор на готівковому ринку буде в межах 38,5 – 39,5 гривні за долар та 39 – 41 гривень за євро.