Долар дешевшає: як змінився курс за вихідні

Готівковий курс впевнено продовжує тенденцію падіння тривалий час. Чого чекати від курсу цього тижня та у листопаді, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 31 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,20 гривень (-10 копійок проти 28 жовтня). Тоді як продають її за 39,90 гривень (-10 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,30 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 39,40 гривні за євро (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,11 гривні (+2 копійки), а продають – за 39,95 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,35 гривні (-6 копійок) та продаж – 39,45 гривні (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,65 гривні (-8 копійок), а продаж – 39,84 гривні (-9 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-9 копійок). Євро купують по 38,83 гривні (-2 копійки), а купують за 39,10 гривні (-10 копійок).

Що буде з курсом у листопаді

Данило Монін Економічний експерт Курс на листопад й до кінця року зараз спостерігається на поточному рівні. До кінця року в Україну мають зайти гроші від США – 4,5 мільярда грантів, ще 3 мільярда євро кредитів від ЄС (2 мільярда було отримано у жовтні) та 1,3 мільярда доларів від МВФ. Таким чином Україні забезпечують підтримку до кінця року, що дозволяє перекривати нестачу валюти щодо експорту-імпорту.

На додаток, вже зараз очікується, що США та ЄС наступного року закладають по 1,5 мільярда доларів на місяць фінансової підтримки України. А це 36 мільярдів доларів на рік, що загалом виглядає оптимістично навіть з урахуванням затягування війни на тривалий період із погляду курсу гривні у 2023 році.

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.

Цього тижня також почнуться перші виплати валюти за вкладами, по яких українці у липні отримали можливість купувати валюту з розміщенням на тримісячному депозиті за курсом МВРУ (міжбанку). Але цього тижня йтиметься про дуже незначні суми, що не зможуть вплинути на ринок. До того ж, з огляду на поточну ситуацію, ймовірно суттєво частина цих коштів буде спрямована на купівлю гривні.

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