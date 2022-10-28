Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,30 гривень (-20 копійок проти 27 жовтня). Тоді як продають її за 40 гривень (-10 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,09 гривні (-15 копійок), а продають – за 39,97 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (-13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,41 гривні (-14 копійок) та продаж – 39,59 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,57 гривні (-22 копійки), а продаж – 39,75 гривні (-25 копійок).

(-22 копійки), а продаж – (-25 копійок). Євро купують по 38,85 гривні (-15 копійок), а купують за 39,20 гривні (-22 копійки).

Чи продовжить долар тенденцію падіння

Курс долара у листопаді залежатиме від ситуації на міжбанку, торгового та платіжних балансах. Економіст Олег Гетман розповідає, що на це впливатимуть грошові надходження від США, ситуації з "зерновим коридором" та фактору війни, ситуації на фронті.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця.

Що прогнозувала експертка цього тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько прогнозувала, що цього тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 39,9 – 40,8 гривні за долар. Також вона відмічала стабільність на готівковому ринку про яку свідчить незначний розрив між курсом продажу та купівлі. Він скоротився до 10 – 11 копійок.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.