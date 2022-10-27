Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,50 гривень (+10 копійок проти 26 жовтня). Тоді як продають її за 40,10 гривні (-30 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,24 гривні (-6 копійок), а продають – за 40,10 гривні (-11 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають – за (-11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,55 гривні (-38 копійок) та продаж – 39,70 гривні (+33 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,79 гривні (-6 копійок), а продаж – 40 гривні (-5 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 39 гривень (+28 копійок), а купують за 39,42 гривні (+42 копійки).

Чи продовжить долар тенденцію падіння

Курс долара у листопаді залежатиме від ситуації на міжбанку, торгового та платіжних балансах. Економіст Олег Гетман розповідає, що на це впливатимуть грошові надходження від США, ситуації з "зерновим коридором" та фактору війни, ситуації на фронті.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця.

Яким буде курс цього тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько прогнозує, якщо загальна ситуація суттєво не погіршиться, він знаходитиметься в коридорі 39,9 – 40,8 гривні за долар.

Що стосується стабільності на готівковому ринку, то про неї свідчить незначний розрив між курсом продажу та купівлі, який скоротився до 10–11 копійок.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.