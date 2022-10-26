Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,40 гривень (- 40 копійок проти 25 жовтня). Тоді як продають її за 40,40 гривні (-20 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,30 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 39,40 гривні за євро (-5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,30 гривні (-27 копійок), а продають – за 40,21 гривні (-27 копійок), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продають – за (-27 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,17 гривні (-3 копійки) та продаж – 39,37 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (-25 копійок), а продаж – 40,05 гривні (-25 копійок).

(-25 копійок), а продаж – (-25 копійок). Євро купують по 38,72 гривні (+2 копійки), а купують за 39 гривні (без змін).

Яким буде курс цього тижня

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько зауважує стабільність на готівковому ринку. Про це свідчить незначний розрив між курсом продажу та купівлі, який скоротився до 10–11 копійок.

Що стосується прогнозованого готівкового курсу цього тижня, то, якщо загальна ситуація суттєво не погіршиться, він знаходитиметься в коридорі 39,9 – 40,8 гривні за долар.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.