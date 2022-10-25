Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень (без змін проти 24 жовтня). Тоді як продають її за 40,60 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,45 гривні за євро (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,57 гривні (-19 копійок), а продають – за 40,48 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,20 гривні (-3 копійки) та продаж – 39,37 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,10 гривні (-25 копійок), а продаж – 40,30 гривні (-20 копійок).

(-25 копійок), а продаж – (-20 копійок). Євро купують по 38,70 гривні (-10 копійок), а купують за 39 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько пояснює, якщо загальна ситуація суттєво не погіршиться, курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,9 – 40,8 гривні за долар. Хоча слід визнати, що подолати позначку 40 гривень буде дуже складно.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На безготівковому ринку минулого тижня зберігався тренд на повільне зменшення дисбалансу на ринку. Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку скоротився до 569 мільйонів доларів. Загалом цей тренд залишається актуальним протягом останніх 4-х тижнів, хоча попит продовжує переважати над пропозицією іноземної валюти.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.