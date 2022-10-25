Курс валют в банках
По данным "Минфина", 25 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (без изменений против 24 октября). В то время как продают ее за 40,60 гривны (-10 копеек).
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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 39,45 гривны за евро (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,57 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,48 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 38,20 гривны (-3 копейки) и продажа – 39,37 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (-25 копеек), а продажа – 40,30 гривны (-20 копеек).
- Евро покупают по 38,70 гривны (-10 копеек), а покупают за 39 гривен (-10 копеек).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько объясняет, если общая ситуация существенно не ухудшится, курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в коридоре 39,9 – 40,8 гривны за доллар. Хотя следует признать, что преодолеть отметку в 40 гривен будет очень сложно.
На безналичном рынке на прошлой неделе сохранялся тренд по медленному уменьшению дисбаланса на рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке сократилась до 569 миллионов долларов. В общем, этот тренд остается актуальным в течение последних 4-х недель, хотя спрос продолжает преобладать над предложением иностранной валюты.