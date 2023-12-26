Долар помітно дешевшає, а євро навпаки: як змінився курс за вихідні

Курс долара від пʼятниці помітніше всього знизився у ціні в обмінниках. Однак найвигідніше сьогодні американську валюту можна купити на чорному ринку, або ж в банках. Що стосується євро, то курс продовжує стабільно рости.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 22 грудня), а продаж – 38,19 гривні (-1 копійка).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (+17 копійок), а продаж – в середньому за 42 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (-22 копійки), а продаж – 38,29 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,70 гривні (+43 копійки), а продаж – 42,19 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38, 04 гривень (-4 копійки), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).

(-4 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,70 гривні (+10 копійок), а продають за 41,95 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зазначила, що на безготівковому ринку протягом цього тижня слід очікувати корекції та зміцнення гривні, на її думку.