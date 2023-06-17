Зламає стабільність: через що курс долара може різко змінитись

Наявну стабільну ситуацію на готівковому ринку можуть похитнути, як зміна монетарної політики НБУ, так і події на фронті. За інших обставин курс долара триматиметься в межах звичного коридору.

Яким буде курс долара

За словами економіста Олексія Плотнікова, нині на валютному ринку панує відносний спокій. Це дає підстави вважати, що до кінця червня не варто очікувати переходу готівкового курсу долара на новий рівень.

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Тож, зазначається, у цей період вартість американської валюти коливатиметься в діапазоні 37 – 38 гривень – "адже саме ці показники наразі є курсовою подушкою безпеки".

Що може зламати стабільність

Втім, визнав економіст, під впливом певних факторів ситуація може швидко змінитись. Такими він, зокрема, називає:

події на фронті;

можливе рішення НБУ щодо повернення до ринкового курсоутворення.

При цьому, підкреслюється, скасування фіксованого курсу – якщо таке станеться, – справить значний вплив на вартість долара в:

обмінниках;

інших фінансових установах;

на чорному ринку.

Олексій Плотніков Доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Але я не бачу поки що якихось передумов, щоб саме в червні Нацбанк почав відходити від чинної практики регулювання курсу.

Як війна впливає на курс долара

Зі свого боку, банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив: події, так чи інакше пов'язані з повномасштабною війною, можуть непрямо тиснути на готівковий валютний ринок. Тому, підкреслив він, дуже важливими є:

зважена позиція обмінних пунктів;

відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.