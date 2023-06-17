Каким будет курс доллара

По словам экономиста Алексея Плотникова, в настоящее время на валютном рынке царит относительное спокойствие. Это дает основания полагать, что до конца июня не стоит ожидать перехода наличного курса доллара новый уровень.

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Таким образом, отмечается, в этот период стоимость американской валюты будет колебаться в диапазоне 37 – 38 гривен – "ведь именно эти показатели сейчас являются курсовой подушкой безопасности".

Что может сломать стабильность

Впрочем, признал экономист, под влиянием определенных факторов ситуация может быстро измениться. Такими он, в частности, называет:

события на фронте;

возможное решение НБУ о возвращении к рыночному курсообразованию.

При этом подчеркивается, отмена фиксированного курса – если такова произойдет, – окажет значительное влияние на стоимость доллара в:

обменниках;

других финансовых учреждениях;

на черном рынке.

Алексей Плотников Доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Но я не вижу пока каких-либо предпосылок, чтобы именно в июне Нацбанк начал отходить от действующей практики регулирования курса.

Как война влияет на курс доллара

Со своей стороны банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил: события, так или иначе связанные с полномасштабной войной, могут косвенно давить на наличный валютный рынок. Поэтому, подчеркнул он, очень важны:

взвешенная позиция обменных пунктов;

отсутствие или своевременное подавление каких-либо панических признаков в настроениях граждан.