Как война влияет на курс

Вероятность того, что в течение 19 – 25 июня иррациональный "фактор войны" косвенно, но будет давить на наличный рынок, есть. Об этом 24 Каналу рассказал банкир Тарас Лесовой.

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В связи с чем, подчеркнул он, очень важны:

взвешенная позиция обменных пунктов;

отсутствие или своевременное подавление каких-либо панических признаков в настроениях граждан.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Для игроков рынка очень важна "устойчивость" к любым рефлексиям или сенсациям: каждое лишнее слово может стать спекулятивным инструментом, и, в той или иной степени, повлиять на граждан. "Молчание" – это, пожалуй, лучшее смирительное "лекарство" для желающих спекуляций.

Какая текущая ситуация на рынке

В настоящее время ситуация на валютном рынке – стабильная. Среди прочего, на это влияют:

рекордный за последние 11 лет объем международных резервов Украины более чем в 37 миллиардов долларов;

баланс между спросом и предложением на наличную валюту;

ежемесячная международная финансовая помощь в среднем размере 3,5 – 4 миллиарда долларов, "что позволяет покрывать значительные социальные бюджетные расходы".

В течение следующей недели ситуация на наличном валютном рынке, по словам Лесового, "коренным образом не изменится":

допустимый валютный "коридор" возможных колебаний будет находиться в пределах 1 гривны;

текущие изменения курса не будут резкими и не превысят 30 – 50 копеек;

разница между покупкой и продажей валют будет колебаться от 15 до 30 копеек;

разница между официальным и курсом "обменников" будет варьироваться от 1,5 до 2%.

Какого курса ожидать

Ожидается, что в период 19 – 25 июня: