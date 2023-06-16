Як війна впливає на курс

Імовірність того, що протягом 19 – 25 червня ірраціональний "фактор війни" непрямо, але тиснутиме на готівковий ринок, є. Про це 24 Каналу розповів банкір Тарас Лєсовий.

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У зв'язку з чим, підкреслив він, дуже важливими є:

зважена позиція обмінних пунктів;

відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Для гравців ринку дуже важливою є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом, та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій.

Яка поточна ситуація на ринку

Нині ситуація на валютному ринку – стабільна. Серед іншого, на це впливають:

рекордний за останні 11 років обсяг міжнародних резервів України в понад 37 мільярдів доларів;

баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту;

щомісячна міжнародна фінансова допомога в середньому розмірі 3,5 – 4 мільярдів доларів, "що дає змогу покривати значні соціальні бюджетні видатки".

Протягом наступного ж тижня ситуація на готівковому валютному ринку, за словами Лєсового, "докорінно не зміниться":

допустимий валютний "коридор" можливих коливань перебуватиме в межах 1 гривні;

поточні зміни курсу не будуть різкими і не перевищать 30 – 50 копійок;

різниця між купівлею і продажем валют коливатиметься від 15 до 30 копійок;

різниця між офіційним та курсом "обмінників" варіюватиметься від 1,5% до 2%.

Якого курсу очікувати

Очікується, що в період 19 – 25 червня: