Ріст офіційного курс не припиняється: якого рівня сягнув долар

Вже декілька днів поспіль долар від НБУ росте в ціні. За сьогодні, 29 листопада, курс подорожчав на 15 копійок, у той час, як євро зросло на 16 копійок.

Офіційний курс 29 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 29 листопада становить 36,36 гривні за долар. Порівняно з минулим днем вартість долара подорожчала на 15 копійок.

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Щодо євро, то курс валюти теж суттєво подорожчав. На сьогодні ціна сягнула 39,81 гривні, що на 16 копійок більше, ніж вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 30 листопада:

Долар – 36,37 гривні,

Євро – 39,95 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 29 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,2 гривні , а продаж – 37,7 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,39 гривні , а продаж – 37,69 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,59 гривні.

Куди рухатиметься валютний ринок у грудні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у грудні ринок валюти матиме декілька напрямків. З одного боку, режим керованої гнучкості, а з іншого – черговий етап валютної лібералізації (мінімізація множинності валютних курсів).

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро.