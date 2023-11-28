Офіційний курс 28 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 28 листопада становить 36,21 гривні за долар. Порівняно з минулим днем вартість долара подорожчала аж на 17 копійок.

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Щодо євро, то курс валюти теж суттєво подорожчав. На сьогодні ціна сягнула 39,65 гривні, що на 30 копійок більше, ніж вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 29 листопада:

Долар – 36,36 гривні,

Євро – 39,81 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 28 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,25 гривні , а продаж – 37,8 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,06 гривні , а продаж – 37,71 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Чи чекати різких змін курсу долара

На думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, до кінця року курс гривні на міжбанку може ослабнути – до 37 гривень за долар.

Таку позицію підтримує й директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько. Вона прогнозує, що безготівковий долар перебуватиме в межах 36 – 37 гривень за долар.

Цікаво! Готівкова валюта за прогнозами фахівців коливатиметься більше. Причиною цього стануть непередбачувані події в Україні. Відтак діапазон коливань – 37,1 – 38,4 гривні.

Ще одну думку щодо вартості курсу висловив заступник голови Правління Кристалбанку Євген Казаков. За його словами долар наприкінці 2023 року не повинен перетнути позначку у 37 гривень.

Він вважає, що зміни суттєві на ринку можуть відбутися лише за умови, що Росія знову почне атакувати критичну інфраструктуру України.