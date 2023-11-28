Курс валют у банках

Станом на ранок 28 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,25 гривні (без змін проти 27 листопада), а продаж – 37,8 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,47 гривні (+7 копійок), а продаж – в середньому за 41,05 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,06 гривні (-19 копійок), а продаж – 37,71 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (-6 копійок), а продаж – 41,18 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (без змін), а продаж – 37,6 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,75 гривні (-3 копійки), а продають за 40,92 гривні (-3 копійки).

Яким буде долар взимку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до стану справ на безготівковому ринку. Відтак вона буде з додаванням 1 – 1,5% до курсу на міжбанку.

Крім того, очікується, що міжкурсова різниця поступово скорочуватиметься, а до кінця грудня складатиме всього 1% (мінімізація множинності валютних курсів).

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів).

Лєсовий припускає, що пропозиція на готівковому ринку може збільшитися – десь на 10 – 15% порівняно з листопадом. А це може впливати на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим.

Зверніть увагу! У грудні курс долара за прогнозами може бути на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.