Курс валют у банках

Станом на ранок 27 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,25 гривні (-5 копійок проти 24 листопада), а продаж – 37,75 гривні (-3 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,4 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,01 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,41 гривні (+12 копійок), а продаж – 37,75 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,47 гривні (-6 копійок), а продаж – 41,18 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,6 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 40,78 гривні (+3 копійки), а продають за 40,95 гривні (+3 копійки).

Долар на готівковому ринку

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до стану справ на безготівковому ринку з додаванням 1 – 1,5% до курсу на міжбанку. Втім, очікується, що міжкурсова різниця поступово скорочуватиметься й до кінця грудня складатиме всього 1% (мінімізація множинності валютних курсів).

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів). Тобто ми припускаємо, що пропозиція на готівковому ринку може дещо збільшитися – на 10 – 15% порівняно з листопадом, що також вплине на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим.

За прогнозами Лєсового, у грудні курс долара буде на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень. Вартість готівки формуватиметься згідно з незначним спредом та поточними коливаннями на рівні 0,3 – 0,5 гривні.