Официальный курс 28 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 28 ноября составляет 36,21 гривны за доллар. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара подорожала на 17 копеек.

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Что касается евро, то курс валюты тоже значительно подорожал. На сегодняшний день цена достигла 39,65 гривны, что на 30 копеек больше, чем вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 29 ноября:

Доллар – 36,36 гривны,

Евро – 39,81 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 28 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,25 гривны , а продажа – 37,8 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,06 гривны , а продажа – 37,71 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Ждать ли резких изменений курса доллара

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, до конца года курс гривны на межбанке может ослабнуть – до 37 гривен за доллар.

Такую позицию поддерживает и директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Она прогнозирует, что безналичный доллар будет находиться в пределах 36-37 гривен за доллар.

Любопытно! Наличная валюта по прогнозам специалистов будет колебаться больше. Причиной этого станут непредсказуемые события в Украине. Следовательно, диапазон колебаний – 37,1 – 38,4 гривны.

Еще одно мнение о стоимости курса высказал заместитель председателя Правления Кристаллбанка Евгений Казаков. По его словам, доллар в конце 2023 года не должен пересечь отметку в 37 гривен.

Он считает, что изменения, существенные на рынке, могут произойти только при условии, что Россия снова начнет атаковать критическую инфраструктуру Украины.