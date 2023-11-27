Официальный курс 27 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 27 ноября составил 36,04 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась за выходные. Валюта подорожала на 3 копейки по сравнению с пятницей на прошлой неделе.

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Что касается евро, то курс валюты подорожал. На сегодняшний день цена уже 39,35 гривны, что на 8 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Каким будет официальный курс доллара и евро 28 ноября:

Доллар – 36,21 гривны,

Евро – 39,65 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 27 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,25 гривны , а продажа – 37,75 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,41 гривны , а продажа – 37,75 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Курс в декабре

Банкирша Анна Золотько рассказала 24 Канала, что на прошлой неделе в понедельник и вторник курс продажи доллара пытался преодолеть отметку в 37,8 гривны за доллар. А в конце недели валюта опустилась до 37,5 – 37,55 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Такая курсовая динамика объясняется понижением спроса на покупку валюты со стороны населения.

По словам Золотько, на этой неделе ожидается ослабление тренда по укреплению гривни из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату.

На мой взгляд, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 – 37,8 гривны за доллар,

– говорит эксперт.

Следовательно, массированные выплаты зарплат украинцам традиционно усиливают спрос и способны вызвать ощутимые волны курсовых колебаний.