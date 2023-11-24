Официальный курс 24 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 24 ноября составлял 36,01 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась по сравнению с прошедшими сутками, ведь курс упал на 5 копеек.

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Что касается евро, то курс европейской валюты снова дешевеет. На сегодня цена уже 39,27 гривны. Следовательно, стоимость упала на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Каким будет официальный курс доллара и евро 27 ноября:

Доллар – 36,04 гривны,

Евро – 39,35 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 24 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,3 гривны , а продажа – 37,78 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,1 гривны , а продажа – 37,71 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,51 гривны, а продажа – 37,65 гривны.

Каким будет доллар 1 декабря

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, курс на конец ноября и начало декабря не принесет существенных изменений. Этого не произойдет ни на межбанке, ни на наличном рынке.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вероятно, ситуация в валютном секторе будет такова: текущие колебания на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между продажей и покупкой на межбанке будет минимальной – до 0,1 гривны.

По прогнозам эксперта, курсовые колебания на наличном рынке будут проходить в коридоре 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривна за евро.

Интересно! На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет стабильной. Все потому, что регулятор не даст "разгуляться" спросу.