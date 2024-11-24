Чи досягне долар 42 гривень на кінець року: прогноз на грудень

Очікуваний показник щодо курсу долара на кінець 2024 року становить 42 гривні, однак прогнозується, що валюта може не досягнути цієї межі. Зараз очікується, що курс не перетне межу у 41,8 гривні за валюту.

Що буде впливати на курс у грудні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у грудні курс валют залежатиме від прямих та непрямих чинників, серед яких як стратегія НБУ, так і енергетична ситуація в країні.

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Відтак серед головних прямих чинників, які називає Лєсовий, є позиція Нацбанку щодо розвитку валютного ринку та уникнення кризових явищ.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ринок очікує, що обрана стратегія "помірного" впливу інфляції на курсові показники, що виявилася досить ефективною, "спрацює" і в грудні, особливо на фоні її прискорення до 10% у 2024 році. Також діятиме режим керованої гнучкості, як запобіжник немотивованих валютних змін.

Наступний чинник – це економічна ситуація в країні. Крім того, обсяг макрофінансової допомоги, яка дає змогу покривати дефіцит бюджету. Також важливий обсяг валютного виторгу за експортні операції.

А до непрямих факторів, які можуть впливати на валютний ринок, є:

Енергетична ситуація в країні: уникнення/мінімізація віялових відключень.

уникнення/мінімізація віялових відключень. Ситуація на фронті разом з обсягом світової матеріально-технічної підтримки України.

разом з обсягом світової матеріально-технічної підтримки України. Зовнішньополітичні заяви/прогнози щодо подальшого перебігу війни.

щодо подальшого перебігу війни. Психологічний "тиск" інфляційного прогнозу на 2025 рік та валютного курсу, закладеного в бюджет на наступний рік.

На який курс очікувати

Як пояснює Лєсовий, всі вище озвучені чинники можуть впливати на ринок головним чином в купі, а не окремо. А з огляду на ситуацію протягом року, прогнозується, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника – 42,1 гривні за долар.

Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,

– каже банкір.

На кінець року цілком реальним може виявитися коридор валютних коливань в межах 41,6 – 41,8 гривні за долар.

Таким чином курс дещицю "не дотягне" до закладеного в держбюджеті курсу на кінець 2024 року.

Важливо! Якщо порівнювати курс з 1 січня 2024 року, то на 1 січня 2025 року зростання може скласти 10%.

Крім того, наразі достатньо невідомих складників, які можуть "зруйнувати" будь-які попередні прогнози причому, як в бік погіршення, так і покращення. Однак вочевидь ситуація на валютному ринку залишиться більш-менш прогнозованою.