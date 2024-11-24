Что будет влиять на курс в декабре

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в декабре курс валют будет зависеть от прямых и косвенных факторов, среди которых как стратегия НБУ, так и энергетическая ситуация в стране.

Читайте также Куда вкладывают деньги украинцы: ситуация с банковскими депозитами в конце ноября

Поэтому среди главных прямых факторов, которые называет Лесовой, являются позиция Нацбанка по развитию валютного рынка и избежание кризисных явлений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Рынок ожидает, что выбранная стратегия "умеренного" влияния инфляции на курсовые показатели, оказавшаяся достаточно эффективной, "сработает" и в декабре, особенно на фоне ее ускорения до 10% в 2024 году. Также будет действовать режим управляемой гибкости, как предохранитель немотивированных валютных изменений.

Следующий фактор – это экономическая ситуация в стране. Кроме того, объем макрофинансовой помощи, которая позволяет покрывать дефицит бюджета. Также важен объем валютной выручки за экспортные операции.

А к косвенным факторам, которые могут влиять на валютный рынок, являются:

Энергетическая ситуация в стране: избежание/минимизация веерных отключений.

избежание/минимизация веерных отключений. Ситуация на фронте вместе с объемом мировой материально-технической поддержки Украины.

вместе с объемом мировой материально-технической поддержки Украины. Внешнеполитические заявления/прогнозы относительно дальнейшего хода войны.

относительно дальнейшего хода войны. Психологическое "давление" инфляционного прогноза на 2025 год и валютного курса, заложенного в бюджет на следующий год.

Какого курса ожидать

Как объясняет Лесовой, все выше озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. А учитывая ситуацию в течение года, прогнозируется, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя – 42,1 гривны за доллар.

Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,

– говорит банкир.

На конец года вполне реальным может оказаться коридор валютных колебаний в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар.

Таким образом курс немного "не дотянет" до заложенного в госбюджете курса на конец 2024 года.

Важно! Если сравнивать курс с 1 января 2024 года, то на 1 января 2025 года рост может составить 10%.

Кроме того, пока достаточно неизвестных составляющих, которые могут "разрушить" любые предыдущие прогнозы причем, как в сторону ухудшения, так и улучшения. Однако очевидно ситуация на валютном рынке останется более-менее прогнозируемой.