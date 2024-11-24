Що буде впливати на курс у грудні
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у грудні курс валют залежатиме від прямих та непрямих чинників, серед яких як стратегія НБУ, так і енергетична ситуація в країні.
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- Відтак серед головних прямих чинників, які називає Лєсовий, є позиція Нацбанку щодо розвитку валютного ринку та уникнення кризових явищ.
Ринок очікує, що обрана стратегія "помірного" впливу інфляції на курсові показники, що виявилася досить ефективною, "спрацює" і в грудні, особливо на фоні її прискорення до 10% у 2024 році. Також діятиме режим керованої гнучкості, як запобіжник немотивованих валютних змін.
- Наступний чинник – це економічна ситуація в країні.
- Крім того, обсяг макрофінансової допомоги, яка дає змогу покривати дефіцит бюджету.
- Також важливий обсяг валютного виторгу за експортні операції.
А до непрямих факторів, які можуть впливати на валютний ринок, є:
- Енергетична ситуація в країні: уникнення/мінімізація віялових відключень.
- Ситуація на фронті разом з обсягом світової матеріально-технічної підтримки України.
- Зовнішньополітичні заяви/прогнози щодо подальшого перебігу війни.
- Психологічний "тиск" інфляційного прогнозу на 2025 рік та валютного курсу, закладеного в бюджет на наступний рік.
На який курс очікувати
Як пояснює Лєсовий, всі вище озвучені чинники можуть впливати на ринок головним чином в купі, а не окремо. А з огляду на ситуацію протягом року, прогнозується, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника – 42,1 гривні за долар.
Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,
– каже банкір.
- На кінець року цілком реальним може виявитися коридор валютних коливань в межах 41,6 – 41,8 гривні за долар.
- Таким чином курс дещицю "не дотягне" до закладеного в держбюджеті курсу на кінець 2024 року.
Важливо! Якщо порівнювати курс з 1 січня 2024 року, то на 1 січня 2025 року зростання може скласти 10%.
Крім того, наразі достатньо невідомих складників, які можуть "зруйнувати" будь-які попередні прогнози причому, як в бік погіршення, так і покращення. Однак вочевидь ситуація на валютному ринку залишиться більш-менш прогнозованою.