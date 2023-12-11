Долар в банках та обмінниках нижче, ніж 37 гривень: який курс валют на сьогодні

За вихідні в банках американська валюта майже не змінилася. Євро лише трішки опустилося. Водночас в обмінниках купівля тримається на рівні нижче, ніж 37 гривень, а продаж додав в ціні на 18 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,9 гривні (без змін проти 8 грудня), а продаж – 37,4 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,9 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 40,5 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,97 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,58 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продаж – (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,8 гривні (-39 копійок), а продаж – 40,73 гривні (+14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,45 гривні (+17 копійок), а продаж – 37,55 гривні (+17 копійок).

(+17 копійок), а продаж – (+17 копійок). Євро купують за 40,35 гривні (+12 копійок), а продають за 40,51 гривні (+6 копійок).

Ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що ймовірно курс об'єднається між обмінниками та банками. Причиною такого розвитку подій може стати продаж валюти населенням перед святами.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За нашими оцінками, протягом наступного тижня курс на міжбанку варіюватиметься в діапазоні 36,4 – 37 гривень за долар та 39 – 40 гривень за євро. При цьому щоденні коливання будуть в коридорі 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу очікувано буде меншою за 0,1 гривню.

За прогнозами, ситуація на готівковому ринку буде повністю дзеркальною до безготівкового:

поточні курсові зміни очікуються в діапазоні 36,8 – 37,5 гривень за долар та 39 – 41 гривні за євро,

різниця між курсами покупки та продажу буде на рівні 0,3 гривні, а поточні (щоденні) коливання не перевищать 0,3 гривні.

Відтак найімовірніше, що тенденції на валютному ринку не будуть змінюватись. Втім можливо будуть лише незначні коливання, але вони не впливатимуть на ситуацію.