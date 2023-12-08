Курс валют у банках

Станом на ранок 8 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,9 гривні (без змін проти 7 грудня), а продаж – 37,45 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,95 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 40,55 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,83 гривні (-23 копійки), а продаж – 37,43 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,73 гривні (-28 копійок), а продаж – 40,7 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,28 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,38 гривні (-5 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 40,23 гривні (-8 копійок), а продають за 40,45 гривні (-5 копійок).

Що відбувається на ринку валюти зараз

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що за експертними оцінками, протягом наступного тижня курс на міжбанку варіюватиметься в діапазоні 36,4–37 гривень за долар та 39–40 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку При цьому щоденні коливання будуть в коридорі 0,1–0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу очікувано буде меншою за 0,1 гривні.

До слова, з другої половини грудня поступово актуалізуватиметься тренд до зменшення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку:

у передсвятковий період більша частина громадян продає валюту для здійснення необхідних покупок;

скорочення "множинності курсів", власне скасування обмежень на готівковому ринку це є одним з інструментів.

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