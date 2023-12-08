Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (без изменений против 7 декабря), а продажа – 37,45 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,95 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 40,55 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,83 гривны (-23 копейки), а продажа – 37,43 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,73 гривны (-28 копеек), а продажа – 40,7 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,28 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,38 гривны (-5 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 40,23 гривны (-8 копеек), а продают за 40,45 гривны (-5 копеек).

Что происходит на рынке валюты сейчас

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что, по экспертным оценкам, в течение следующей недели курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4–37 гривен за доллар и 39–40 гривен за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается будет меньше 0,1 гривны.

Кстати, со второй половины декабря будет постепенно актуализироваться тренд к уменьшению разницы между курсами межбанка и наличного рынка:

в предпраздничный период большая часть граждан продает валюту для совершения необходимых покупок;

сокращение "множественности курсов", собственная отмена ограничений на наличном рынке это один из инструментов.

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