Курс валют в банках
- По состоянию на утро 8 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (без изменений против 7 декабря), а продажа – 37,45 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 39,95 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 40,55 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,83 гривны (-23 копейки), а продажа – 37,43 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,73 гривны (-28 копеек), а продажа – 40,7 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,28 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,38 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 40,23 гривны (-8 копеек), а продают за 40,45 гривны (-5 копеек).
Что происходит на рынке валюты сейчас
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что, по экспертным оценкам, в течение следующей недели курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4–37 гривен за доллар и 39–40 гривен за евро.
При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается будет меньше 0,1 гривны.
Кстати, со второй половины декабря будет постепенно актуализироваться тренд к уменьшению разницы между курсами межбанка и наличного рынка:
- в предпраздничный период большая часть граждан продает валюту для совершения необходимых покупок;
- сокращение "множественности курсов", собственная отмена ограничений на наличном рынке это один из инструментов.