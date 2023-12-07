Курс валют в банках
- По состоянию на утро 7 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,9 гривны (+5 копеек против 6 декабря), а продажа – 37,45 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,6 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (+8 копеек), а продажа – 37,55 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,64 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (без изменений), а продажа – 37,43 гривны (-2 копейки).
- Евро покупают за 40,31 гривны (-9 копеек), а продают за 40,5 гривны (-10 копеек).
Колебания курса доллара
Как рассказал член совета НБУ Василий Фурман, ситуация на финансовом рынке стабилизируется. Следовательно, это определенным образом влияет на значение валюты.
Мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима.
- По его словам, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое – почти до 90 миллионов долларов в день.
- В то же время среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.