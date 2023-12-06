Курс валют в банках
- По состоянию на утро 6 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 5 декабря), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,7 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,93 гривны (-13 копеек), а продажа – 37,43 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,8 гривны (-26 копеек), а продажа – 40,84 гривны (+25 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают за 40,4 гривны (-5 копеек), а продают за 40,6 гривны (-7 копеек).
Ситуация с курсом в декабре
В разговоре с 24 Каналом банкирша Анна Золотько вспомнила, что на прошлой неделе ключевым событием стало существенное смягчение правил покупки наличной валюты населением.
Золотько добавляет, что, несмотря на ожидания относительно умеренного роста курса на фоне увеличенного спроса в период выплаты зарплат украинцам, гривна в наличном сегменте валютного рынка в последние дни прошлой недели укрепилась до 37,35 – 37,45 гривны за доллар.
Общим трендом в ближайшие несколько дней и недель будет постепенное приближение наличного и безналичного курсов. Следует заметить, что этот процесс не будет мгновенным. Однако это вероятно при условии, что котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.
По прогнозам банкирши, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривны за доллар.