Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 5 декабря), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40 гривен (без изменений), а продажа – в среднем за 40,7 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,93 гривны (-13 копеек), а продажа – 37,43 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,8 гривны (-26 копеек), а продажа – 40,84 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,4 гривны (-5 копеек), а продают за 40,6 гривны (-7 копеек).

Ситуация с курсом в декабре

В разговоре с 24 Каналом банкирша Анна Золотько вспомнила, что на прошлой неделе ключевым событием стало существенное смягчение правил покупки наличной валюты населением.

Обратите внимание! С 1 декабря НБУ разрешил украинским банкам без ограничения суммы продавать доллары и евро наличными.

Золотько добавляет, что, несмотря на ожидания относительно умеренного роста курса на фоне увеличенного спроса в период выплаты зарплат украинцам, гривна в наличном сегменте валютного рынка в последние дни прошлой недели укрепилась до 37,35 – 37,45 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Общим трендом в ближайшие несколько дней и недель будет постепенное приближение наличного и безналичного курсов. Следует заметить, что этот процесс не будет мгновенным. Однако это вероятно при условии, что котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

По прогнозам банкирши, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривны за доллар.

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