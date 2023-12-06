Курс валют у банках
- Станом на ранок 6 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,85 гривні (-5 копійок проти 5 грудня), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривню (без змін), а продаж – в середньому за 40,7 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,93 гривні (-13 копійок), а продаж – 37,43 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,8 гривні (-26 копійок), а продаж – 40,84 гривні (+25 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,45 гривні (+5 копійок).
- Євро купують за 40,4 гривні (-5 копійок), а продають за 40,6 гривні (-7 копійок).
Ситуація з курсом у грудні
У розмові з 24 Каналом банкірка Анна Золотько згадала, що минулого тижня ключовою подією стало суттєве пом’якшення правил купівлі готівкової валюти населенням.
Золотько додає, що попри очікування щодо помірного зростання курсу на фоні збільшеного попиту в період виплати зарплат українцям, гривня у готівковому сегменті валютного ринку в останні дні минулого тижня зміцнилася до 37,35 – 37,45 гривні за долар.
Загальним трендом у наступні кілька днів й тижнів буде поступове наближення готівкового та безготівкового курсів. Варто зауважити, що цей процес не буде миттєвим. Однак, це імовірно за умови, що котирування на міжбанку обмежено коливатимуться в поточному діапазоні.
За прогнозами банкірки, впродовж наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривні за долар.