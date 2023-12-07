Курс валют у банках
- Станом на ранок 7 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,9 гривні (+5 копійок проти 6 грудня), а продаж – 37,45 гривні (без змін).
Читайте також Чому міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль
- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривню (без змін), а продаж – в середньому за 40,6 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (+8 копійок), а продаж – 37,55 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,64 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (без змін), а продаж – 37,43 гривні (-2 копійки).
- Євро купують за 40,31 гривні (-9 копійок), а продають за 40,5 гривні (-10 копійок).
Коливання курсу долара
Як розповів член ради НБУ Василь Фурман, ситуація на фінансовому ринку стабілізується. Відтак це певним чином впливає на значення валюти.
Ми бачимо, що ринок пристосувався до нових умов. У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем, до моменту набрання чинності рішенням про зміну курсового режиму.
- За його словами, обсяг угод між банками, без участі НБУ, порівняно з вереснем збільшився втричі – до майже 90 мільйонів доларів на день.
- Натомість середньоденний чистий продаж валюти Нацбанком зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно зі 128 мільйонами доларів у вересні.