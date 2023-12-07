Что будет происходить на рынке депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе ситуация в сегменте гривневых депозитов будет оставаться весьма прогнозируемой: средние ставки по вкладам существенно не изменятся. Так, размер дохода по вкладам от 3 до 6 месяцев сохранится в среднем на уровне 14,5% годовых. В то же время, по вкладам от 9 до 12 месяцев предлагается немного меньшая доходность – до 14% годовых.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка По нашей оценке, текущая ситуация будет продолжаться как минимум до 14 декабря, когда ожидается заседание Правления НБУ по установлению дальнейшего размера учетной ставки и стоимости 3-х месячных депозитных сертификатов. Само решение Правления НБУ, а именно его пересмотр или оставление без изменений, будет определяющим для дальнейших условий привлечения вкладов у населения.

Замотаев напоминает, что ситуация в сегменте депозитов во многом зависит от нескольких важных экономических факторов, в частности от:

размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам (в настоящее время она не изменилась и составляет 20%, снижение ставки хотя бы на 1 – 2 процентных пункта заставит банки откорректировать уровень доходности по гривневым вкладам);

общего экономического развития страны (ожидается, что по итогам 2023 года рост ВВП составит до 4,9%, низкая инфляция, которая в годовом исчислении уже сократилась до 5,3%);

получаемой макрофинансовой поддержки, что существенно пополняет госбюджет.

Кроме того, на активность граждан будет косвенно влиять противодействие ВСУ вражеским ракетным и дроновым обстрелам по объектам критической инфраструктуры. Понимаем, что каждая атака это не только возможные негативные последствия для экономики и систем жизнедеятельности страны, но и проверка общества на выносливость.

В случае неизменности стоимости депозитных сертификатов и учитывая экономические факторы, как минимум до конца декабря будет удерживаться благоприятная, а также "побудительная" ситуация к развитию депозитов: в течение декабря прирост новых вкладов по сравнению с ноябрем может составить до 10%. Ведь "чистая" прибыль по вкладам (за минусом банковских комиссий и инфляции) до сих пор является самой высокой от начала полномасштабного вторжения это до 6% на вклады с размещением от 9 до 12 месяцев и до 7% на 3 – 6-месячные депозиты,

– объясняет банкир

Замотаев считает, что прибыль с гривневых вкладов минимум вдвое больше, чем максимальный доход по валютным депозитам. При этом средние ставки по долларовым сбережениям не превышают 2,5% годовых, а максимальные ставки – 3%. Средний доход по депозитам в евро не больше 1,8% годовых, а максимальный – 2,3%.

Кроме того, в течение 1 – 2 месяцев продолжается тенденция к медленному, но неуклонному сокращению ставок по валютным вкладам, что уже сказалось на общей структуре депозитов:

доля вкладов в гривне составляет более 82%;

количество валютных депозитов (включая конвертационные депозиты) не превышает 18%.

Для сравнения еще летом доля валютных вкладов составляла до 25% против 75% вкладов в гривне. Украинцы стали чаще держать сбережения в национальной валюте.

По идее с 11 по 17 декабря в сегменте банковских депозитов общие тренды не изменятся. В это время будет продолжаться период наибольшей доходности по гривневым вкладам и будет расти количество новых депозитов в национальной валюте. В середине декабря будут постепенно снижаться проценты по валютным вкладам и сокращаться прирост валюты.

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