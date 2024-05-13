Долар вже майже 40 гривень: де валюта виросла за вихідні

В банках та на чорному ринку купити американську валюту тепер доведеться в середньому за майже 40 гривень. Водночас купівля євро вже сягнула понад 43 гривень за валюту.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,50 гривні (+10 копійок проти 10 травня), а продаж – 39,98 гривні (+6 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,50 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 43,10 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (без змін), а продаж – 39,95 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,95 гривні (+5 копійок), а продають за 43,12 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 10 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,56 гривні (-4 копійки), а продають – за 40,01 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,70 гривні (+15 копійок), а продаж – 43,20 гривні (+7 копійок).

Прогноз курсу долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на цей рік питання щодо макрофінансової допомоги майже вирішено завдяки допомозі США. Таким чином, американська підтримка посприяла продовженню політики лібералізації регулятора.

За словами Лєсового, ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома основними сценаріями.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно до першого, у травні буде аналогічна квітню ситуація. Тобто на початку літа долар матиме значення орієнтовно 40 гривень.

Як прогнозує банкір, після 13 травня вартість курсу валют може сягати:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар, 41 – 43 гривні за євро,

39 – 40 гривень за долар, 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.

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