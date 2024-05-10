Курс валют у банках

Станом на ранок 10 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (+15 копійок проти 9 травня), а продаж – 39,92 гривні (+12 копійок).

Цікаво Ситуація на валютному ринку в середині травня: невже долар знову зростає

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,40 гривні (+18 копійок), а продаж – у середньому за 43 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (+9 копійок), а продаж – 39,95 гривні (+10 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,90 гривні (+11 копійок), а продають за 43,05 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 9 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,55 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають – за (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,65 гривні (+15 копійок), а продаж – 43,05 гривні (+13 копійок).

Прогноз курсу долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, істотних змін на валютному ринку не передбачено впродовж наступного тижня. Банкір нагадав, що утворена система валютних змін відповідає режиму керованої гнучкості й за умов, коли економічні чинники не тиснутимуть на ринок, вона залишиться досить сталою.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Мова йде про щоденні курсові коливання, різницю між курсами купівлі та продажу, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, конкуренцію курсів купівлі та продажу між фінустановами, а також розмір можливих курсових відхилень.

Важливо! Очікується, що показники валютного ринку будуть такими: міжбанк – 39 – 40 гривень за долара, готівковий ринок – 39 – 41 гривня за долар.

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