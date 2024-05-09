Курс валют у банках
- Станом на ранок 9 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,25 гривні (-3 копійки проти 8 травня), а продаж – 39,80 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,22 гривні (+2 копійки), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,76 гривні (+8 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+8 копійок).
- Євро купують за 42,79 гривні (+9 копійок), а продають за 42,90 гривні (+3 копійки).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар в середньому за 39,55 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,65 гривні (+15 копійок), а продаж – 43,05 гривні (+13 копійок).
Яким буде курс наступного тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку не зазнає істотних змін.
Нагадаю, що утворена "система" валютних змін відповідає режиму керованої гнучкості і за умов, коли економічні чинники не тиснутимуть на ринок, вона залишиться досить сталою. Мова йде про щоденні курсові коливання, різницю між курсами купівлі та продажу, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, конкуренцію курсів купівлі та продажу між фінустановами, а також розмір можливих курсових відхилень.
Лєсовий прогнозує, що показники валютного ринку будуть такими:
- міжбанк: 39 – 40 гривень за долара та 41 – 43 гривні за євро,
- готівковий ринок: 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.