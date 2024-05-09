Курс валют у банках

  • Станом на ранок 9 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,25 гривні (-3 копійки проти 8 травня), а продаж – 39,80 гривні (+5 копійок).

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  • Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,22 гривні (+2 копійки), а продаж – у середньому за 42,85 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,76 гривні (+8 копійок), а продаж – 39,85 гривні (+8 копійок).
  • Євро купують за 42,79 гривні (+9 копійок), а продають за 42,90 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

  • Обмінники купують долар в середньому за 39,55 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,95 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливалося на рівні: купівля – 42,65 гривні (+15 копійок), а продаж – 43,05 гривні (+13 копійок).

Яким буде курс наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку не зазнає істотних змін.

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Нагадаю, що утворена "система" валютних змін відповідає режиму керованої гнучкості і за умов, коли економічні чинники не тиснутимуть на ринок, вона залишиться досить сталою. Мова йде про щоденні курсові коливання, різницю між курсами купівлі та продажу, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, конкуренцію курсів купівлі та продажу між фінустановами, а також розмір можливих курсових відхилень.

Лєсовий прогнозує, що показники валютного ринку будуть такими:

  • міжбанк: 39 – 40 гривень за долара та 41 – 43 гривні за євро,
  • готівковий ринок: 39 – 41 гривня за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.