Курс валют в банках
- По состоянию на утро 9 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,25 гривны (-3 копейки против 8 мая), а продажа – 39,80 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,22 гривны (+2 копейки), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,76 гривны (+8 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).
- Евро покупают по 42,79 гривны (+9 копеек), а продают за 42,90 гривны (+3 копейки).
Курс в обменниках
- По состоянию на 8 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+19 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,55 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,90 гривны (+9 копеек).
Каким будет курс на следующей неделе
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений.
Напомню, что образованная "система" валютных изменений соответствует режиму управляемой гибкости и в условиях, когда экономические факторы не будут давить на рынок, она останется достаточно постоянной. Речь идет о ежедневных курсовые колебания, разницу между курсами покупки и продажи, как на межбанке, так и на наличном рынке, конкуренцию курсов покупки и продажи между финучреждениями, а также размер возможных курсовых отклонений.
Лесовой прогнозирует, что показатели валютного рынка будут такими:
- межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро,
- наличный рынок:,39 – 41 гривна за доллар и 41 – 43 _COPY2 5 гривны за евро.