На скільки зросли зарплати нардепів

У 2023 році 298 депутатів отримали більший дохід ніж у 2022 році. Зменшилась кількість грошових надходжень лише у 89 урядовців.

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Середня зарплата нардепів у 2023 році виросла на майже 36% і склала приблизно 638 тисяч гривень. Загальний тогорічний дохід урядовців перевищив 7 мільярдів гривень:

депутати "Європейської Солідарності" отримали 42,89% від вказаної загальної суми;

"Слуги Народу" – 18,74%;

"За майбутнє" – 12,74%.

"Довіра" – 6,53%

При цьому, позафракційні депутати отримали 5,22%. Ще 13,88% розподілилися між членами інших партій.

Цікаво, що у 159 депутатів зарплата складає 50% і більше від загальної суми доходу.

У кого з депутатів найбільший дохід

Найбільші зарплати торік мали представники "Слуги народу": Зокрема, Руслан Стефанчук отримав 949 тисяч гривень, Олександр Мережко – 843 тисяч гривень.

Хто з представників партій отримав найбільший дохід:

у фракції "Слуга народу" найбільше задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 мільйони гривень;

"Довіра" – Борис Приходько – 227,9 мільйона гривень;

"Голос" – Ярослав Рущишин – 9,8 мільйона гривень.

Давній соратник Медведчука і представник "Платформи за життя та мир" – Юрій Бойко задекларував 54 мільйони гривень. При цьому, з них 28 мільйонів гривень, за словами дружини Бойко, це подарунок сина.