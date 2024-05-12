Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Adventer Group, зауваживши, що наша країна має підтримку міжнародних партнерів. Щодо заощаджень – варто зберігати їх у необхідній валюті.

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Не варто спостерігати за курсом

За словами Длігача, українцям варто не так сильно спостерігати за курсом, адже це є абсолютно керованим процесом з боку національного банку України. За цей рік банк використав 9 мільярдів доларів зі своїх золото-валютних резервів на підтримку курсу гривні.

Однак це цілком керована ситуація. Ми маємо достатньо допомоги міжнародних партнерів та, з іншого боку, велику потребу у гривні, адже велику частину витрат держава несе саме в ній. Переживати про значні коливання курсу не слід,

– підкреслив доктор економічних наук.

Як заощаджувати

Щодо заощаджень, їх потрібно мати у тій валюті, в якій в українця є певні зобов'язання, наприклад, кредити, допомога близьким, накопичення на освіту дітям.

В тій валюті, в якій ви плануєте нести витрати, в тій і треба мати пріоритет заощаджень,

– зауважив Длігач.

Якщо ж подібних зобов'язань немає, то заощадження варто розподілити по третинах: євро, долари та гривні.

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