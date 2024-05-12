Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group, отметив, что наша страна имеет поддержку международных партнеров. Относительно сбережений – стоит хранить их в необходимой валюте.

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Не стоит наблюдать за курсом

По словам Длигача, украинцам стоит не так сильно наблюдать за курсом, ведь это является абсолютно управляемым процессом со стороны национального банка Украины. За этот год банк использовал 9 миллиардов долларов из своих золото-валютных резервов на поддержку курса гривны.

Однако это вполне управляемая ситуация. Мы имеем достаточно помощи международных партнеров и, с другой стороны, большую потребность в гривне, ведь большую часть расходов государство несет именно в ней. Переживать о значительных колебаниях курса не следует,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Как экономить

По сбережениям, их нужно иметь в той валюте, в которой у украинца есть определенные обязательства, например, кредиты, помощь близким, накопления на образование детям.

В той валюте, в которой вы планируете нести расходы, в той и надо иметь приоритет сбережений,

– заметил Длигач.

Если же подобных обязательств нет, то сбережения стоит распределить по третям: евро, доллары и гривны.

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