Официальный курс 10 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,55 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 9 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,43 гривны, что на 12 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 13 мая:
- доллар – 39,72 гривны,
- евро – 42,81 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 10 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,92 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,56 гривны, а продажа – 40,01 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
Достигнет ли официальный курс 40 гривен
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос макрофинансовой помощи на этот год почти решен после того, как США приняли долгожданный пакет помощи.
Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке.
В мае прогнозируется, что темп девальвации будет подобен апрельскому и составит где-то 1% – 1,3%.
Таким образом, в летний период ситуация на валютном рынке может быть достаточно инертной. А следующие существенные изменения случатся уже осенью.