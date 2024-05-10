Официальный курс 10 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,55 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 9 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,43 гривны, что на 12 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 13 мая:

доллар – 39,72 гривны,

евро – 42,81 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 10 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,92 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,56 гривны , а продажа – 40,01 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,85 гривны, а продажа – 39,95 гривны.

Достигнет ли официальный курс 40 гривен

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что вопрос макрофинансовой помощи на этот год почти решен после того, как США приняли долгожданный пакет помощи.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке.

В мае прогнозируется, что темп девальвации будет подобен апрельскому и составит где-то 1% – 1,3%.

Заметьте! Лесовой говорит, что к лету официальный курс может достичь даже 40 гривен.

Таким образом, в летний период ситуация на валютном рынке может быть достаточно инертной. А следующие существенные изменения случатся уже осенью.

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