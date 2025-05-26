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26 травня, 18:19
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Долар та євро виросли: НБУ опублікував курси валют

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс долара виріс на 1 копійку до 41,50 гривні, курс євро зріс на 7 копійок до 46,99 гривні.
  • На 27 травня прогнозується курс долара 41,57 гривні, євро – 47,29 гривні.

За вихідні курс офіційного долара виріс на 1 копійку, а курс євро виріс на 7 копійок. На завтра, 27 травня, очікується, що курс євро суттєво додасть в ціні, досягнувши понад 47 гривень.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 23 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,99 гривні. Тобто ціна виросла на 7 копійок.  

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Станом на 27 травня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,57 гривні,
  • євро – 47,29 гривні. 

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 травня курс долара становить на готівковому ринку:

  • у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,53 гривні, продаж – по 41,57 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 41,53 гривні.

Який офіційний курс долара прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано.

 

 Тарас Лєсовий

 Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь". 

Відтак, Лєсовий прогнозує, що коливання курсу у червні можуть становити від 41,6 гривні до 42 гривень за долар. А співвідношення курс євро до курсу долара буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.