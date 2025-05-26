Долар та євро виросли: НБУ опублікував курси валют
- Курс долара виріс на 1 копійку до 41,50 гривні, курс євро зріс на 7 копійок до 46,99 гривні.
- На 27 травня прогнозується курс долара 41,57 гривні, євро – 47,29 гривні.
За вихідні курс офіційного долара виріс на 1 копійку, а курс євро виріс на 7 копійок. На завтра, 27 травня, очікується, що курс євро суттєво додасть в ціні, досягнувши понад 47 гривень.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 23 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,99 гривні. Тобто ціна виросла на 7 копійок.
Дивіться також Будьте уважні: які депозити стануть найвигіднішими у червні
Станом на 27 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,57 гривні,
- євро – 47,29 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 26 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,53 гривні, продаж – по 41,57 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 41,53 гривні.
Який офіційний курс долара прогнозують
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що у перший місяць літа рубікон у 42 гривні для офіційного курсу може бути подолано.
Втім не варто очікувати надміру швидких змін. Крім того, прогноз впирається в безліч чинників, які не можливо врахувати, що називається "заздалегідь".
Відтак, Лєсовий прогнозує, що коливання курсу у червні можуть становити від 41,6 гривні до 42 гривень за долар. А співвідношення курс євро до курсу долара буде на рівні 1 євро = 1,05 – 1,15 долара.