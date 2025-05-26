Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 23 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,99 гривны. То есть цена выросла на 7 копеек.
Смотрите также Будьте внимательны: какие депозиты станут самыми выгодными в июне
По состоянию на 27 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,57 гривны,
- евро – 47,29 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 26 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,53 гривны, продажа – по 41,57 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,12 гривны, продажа – по 41,53 гривны.
Какой официальный курс доллара прогнозируют
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что в первый месяц лета рубикон в 42 гривны для официального курса может быть преодолен.
Впрочем, не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее".
Поэтому, Лесовой прогнозирует, что колебания курса в июне могут составлять от 41,6 гривны до 42 гривен за доллар. А соотношение курс евро к курсу доллара будет на уровне 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара.