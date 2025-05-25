Что изменится в депозитном секторе в июне
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указывает, что чем меньше будет давление потребительских цен на гривну, тем большее количество граждан может воспользоваться выгодными предложениями от банков и разместить средства.
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Также Замотаев отмечает, что весомое влияние на ситуацию будет иметь монетарная стратегия НБУ.
Понимаем, что уровень ставок по вкладам напрямую зависит от размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Вместе с тем, со слов руководителей регулятора, можно сделать вывод, что в июне любые изменения маловероятны. Поэтому можно ожидать, что средние ставки по гривневым вкладам не изменятся: в зависимости от срока размещения средств они составят от 13% до 14,5% годовых.
Соответственно, не стоит ожидать каких-то глобальных изменений в доходности: ставки останутся более-менее постоянными. Но медленно инфляция начнет снижаться, поэтому уже летом мы не исключаем, что НБУ может несколько снизить учетную ставку и другие монетарные инструменты.
Обратите внимание! Замотаев говорит, что сейчас самые высокие ставки по гривневым вкладам. Пик доходности может скоро пройти.
Однозначно необходимо учитывать военные обстоятельства. В том числе и последствия атак со стороны россиян.
"Вера" в скорое завершение войны должна быть подкреплена конкретными действиями со стороны страны-агрессора. Сейчас я бы не стал полагаться только на заявления, а все же больше учитывал бы конкретику того, что будет происходить на поле боя и в тылу,
– отмечает банкир.
На какие ставки по депозитам стоит обратить внимание в июне
Наиболее популярными, по мнению банкира, станут вклады от 6 до 9 месяцев. Их средняя доходность составит 14,5%. Максимум, вероятно, достигнет 16% годовых.
По нашим ожиданиям, количество новых вкладчиков в июне может вырасти в пределах 3 – 5%, по крайней мере учитывая конъюнктуру мая можно сделать именно такое предположение,
– говорит банкир.
Замотаев отмечает, что именно в июне граждане смогут получить максимальный доход. Вместе с этим, таким вкладчикам удастся уберечь свои средства от инфляционных рисков и получить незначительный пассивный доход.