Что изменится в депозитном секторе в июне

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указывает, что чем меньше будет давление потребительских цен на гривну, тем большее количество граждан может воспользоваться выгодными предложениями от банков и разместить средства.

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Также Замотаев отмечает, что весомое влияние на ситуацию будет иметь монетарная стратегия НБУ.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Понимаем, что уровень ставок по вкладам напрямую зависит от размера ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Вместе с тем, со слов руководителей регулятора, можно сделать вывод, что в июне любые изменения маловероятны. Поэтому можно ожидать, что средние ставки по гривневым вкладам не изменятся: в зависимости от срока размещения средств они составят от 13% до 14,5% годовых.

Соответственно, не стоит ожидать каких-то глобальных изменений в доходности: ставки останутся более-менее постоянными. Но медленно инфляция начнет снижаться, поэтому уже летом мы не исключаем, что НБУ может несколько снизить учетную ставку и другие монетарные инструменты.

Обратите внимание! Замотаев говорит, что сейчас самые высокие ставки по гривневым вкладам. Пик доходности может скоро пройти.

Однозначно необходимо учитывать военные обстоятельства. В том числе и последствия атак со стороны россиян.

"Вера" в скорое завершение войны должна быть подкреплена конкретными действиями со стороны страны-агрессора. Сейчас я бы не стал полагаться только на заявления, а все же больше учитывал бы конкретику того, что будет происходить на поле боя и в тылу,

– отмечает банкир.

На какие ставки по депозитам стоит обратить внимание в июне

Наиболее популярными, по мнению банкира, станут вклады от 6 до 9 месяцев. Их средняя доходность составит 14,5%. Максимум, вероятно, достигнет 16% годовых.

По нашим ожиданиям, количество новых вкладчиков в июне может вырасти в пределах 3 – 5%, по крайней мере учитывая конъюнктуру мая можно сделать именно такое предположение,

– говорит банкир.

Замотаев отмечает, что именно в июне граждане смогут получить максимальный доход. Вместе с этим, таким вкладчикам удастся уберечь свои средства от инфляционных рисков и получить незначительный пассивный доход.