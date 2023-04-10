Можливі курсові провали: скільки коштуватиме долар цього тижня
Минулого тижня долар опустився до 37 гривень за долар. Ситуативне падіння курсу було спричинене панічним розпродажем валюти на його початку.
Чому курс падав минулого тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що падіння курсу минулого тижня виявилось дещо глибшим, ніж вона очікувала. На піку, у вівторок, курс продажу долара на готівковому ринку опускався до 37 гривень за долар.
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З одного боку, це змусило деякі банки навіть переглядати комісію при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на депозиті. З іншого, суттєво скоротило обсяги за такими операціями, адже впродовж перших двох днів тижня придбати готівкові долари та євро було вигідніше на готівковому ринку.
Також вона додала, що як і очікувалося, таке перетікання попиту досить швидко розвернуло курсовий тренд і вже в середині тижня курс продажу долара піднявся вище нижньої границі прогнозованого коридору на рівні 37,4 гривні за долар.
Зрештою цей тиждень пара гривня/долар починає в коридорі 37,6 – 37,7 гривні за долар,
– резюмує банкірка.
Готівковий курс 10 квітня
- В банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).
- В обмінниках купують долар в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Золотько пояснює, що діапазон 37,6 – 37,7 гривні за долар здебільшого відповідає очікуванням ринку з огляду на альтернативу у вигляді можливості купівлі безготівкової валюти з розміщенням на депозиті.
Тож скоріш за все протягом цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар. Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар,
– прогнозує банкірка.