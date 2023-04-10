Чому курс падав минулого тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що падіння курсу минулого тижня виявилось дещо глибшим, ніж вона очікувала. На піку, у вівторок, курс продажу долара на готівковому ринку опускався до 37 гривень за долар.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З одного боку, це змусило деякі банки навіть переглядати комісію при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на депозиті. З іншого, суттєво скоротило обсяги за такими операціями, адже впродовж перших двох днів тижня придбати готівкові долари та євро було вигідніше на готівковому ринку.

Також вона додала, що як і очікувалося, таке перетікання попиту досить швидко розвернуло курсовий тренд і вже в середині тижня курс продажу долара піднявся вище нижньої границі прогнозованого коридору на рівні 37,4 гривні за долар.

Зрештою цей тиждень пара гривня/долар починає в коридорі 37,6 – 37,7 гривні за долар,

– резюмує банкірка.

Готівковий курс 10 квітня

В банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).

України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок). В обмінниках купують долар в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка).

купують долар в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Золотько пояснює, що діапазон 37,6 – 37,7 гривні за долар здебільшого відповідає очікуванням ринку з огляду на альтернативу у вигляді можливості купівлі безготівкової валюти з розміщенням на депозиті.

Тож скоріш за все протягом цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар. Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар,

– прогнозує банкірка.