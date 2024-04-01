Курс долара падає: як змінилась вартість валюти за вихідні

Курс долара відчутно подешевшав за вихідні. Так обмінники сьогодні купують на більш ніж 30 копійок дешевше валюту, ніж наприкінці минулого тижня. В банках та на чорному ринку курс знизився в середньому на 5 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 1 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,95 гривні (-5 копійок проти 29 березня), а продаж – 39,45 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,30 гривні (-5 копійок), а продаж – 39,40 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 42,75 гривні (-5 копійок), а продають за 42,90 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,55 гривні (-32 копійки), а продають – 39,52 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-32 копійки), а продають – (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,37 гривні (-16 копійок), а продаж – 43,16 гривні (+8 копійок).

Який курс буде на початку квітня

Банкір Тарас Лєсовий розповідає 24 Каналу, що зараз зміни на валютному ринку перебувають у рамках створеної системи валютних коливань. Це особливо стосується безготівкового ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Лєсовий додає, що на готівковому ринку спостерігається затишшя. Відтак зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.

Наприкінці березня – на початку квітня та й протягом квітня коридори валют будуть такими: