Курс долара падає: як змінилась вартість валюти за вихідні
1 квітня 2024, 10:00Читать новость на русском
Курс долара відчутно подешевшав за вихідні. Так обмінники сьогодні купують на більш ніж 30 копійок дешевше валюту, ніж наприкінці минулого тижня. В банках та на чорному ринку курс знизився в середньому на 5 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 1 квітня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,95 гривні (-5 копійок проти 29 березня), а продаж – 39,45 гривні (-5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,90 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,30 гривні (-5 копійок), а продаж – 39,40 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 42,75 гривні (-5 копійок), а продають за 42,90 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- Сьогодні обмінники купують долар в середньому за 38,55 гривні (-32 копійки), а продають – 39,52 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 42,37 гривні (-16 копійок), а продаж – 43,16 гривні (+8 копійок).
Який курс буде на початку квітня
Банкір Тарас Лєсовий розповідає 24 Каналу, що зараз зміни на валютному ринку перебувають у рамках створеної системи валютних коливань. Це особливо стосується безготівкового ринку.
До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.
Лєсовий додає, що на готівковому ринку спостерігається затишшя. Відтак зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.
Наприкінці березня – на початку квітня та й протягом квітня коридори валют будуть такими:
- на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро,
- на готівковому ринку – 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.