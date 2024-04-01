Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 апреля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,95 гривны (-5 копеек против 29 марта), а продажа – 39,45 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,30 гривны (-5 копеек), а продажа – 39,40 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 42,75 гривны (-5 копеек), а продают за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Сегодня обменники покупают доллар в среднем за 38,55 гривны (-32 копейки), а продают – 39,52 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-32 копейки), а продают – (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-16 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+8 копеек).

Какой курс будет в начале апреля

Банкир Тарас Лесовой рассказывает 24 Каналу, что сейчас изменения на валютном рынке находятся в рамках созданной системы валютных колебаний. Это особенно касается безналичного рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Лесовой добавляет, что на наличном рынке наблюдается затишье. Поэтому рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса.

В конце марта – начале апреля и в течение апреля коридоры валют будут такими: