Різновекторні тенденції на ринку: як змінилися курси і які валюти подорожчали

Валюти в банках та на чорному ринку за останню добу втратили ціну, однак лише на декілька копійок кожна. В обмінниках ситуація дещо інша, адже курси обміну долара та євро подешевшали, особливо європейська валюта, а курси купівлі навпаки зросли.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,50 гривні (без змін проти 4 грудня) та продаж по 41,95 гривні (-4 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,55 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,23 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (-3 копійки), а продати по 41,85 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продати по (без змін). Купівля євро по 44,10 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,26 гривні (-2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,43 гривні (-9 копійок), а продають по 41,96 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,60 гривні (-24 копійки), а продають по 44,43 гривні (+13 копійок).

Що буде з курсом наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що протягом кількох тижнів на валютному ринку спостерігається контрольоване коливання валютних курсів. Відтак курс долара на міжбанку коливається у проміжку від 41,2 гривні до 41,6 гривні, а євро навпаки мав різновекторні тенденції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас прогнози до поступового зростання валютних курсів залишаються чинними, але ми не передбачаємо катастрофічних зростань. По-перше, міжнародна допомога дозволяє Нацбанку спокійно втримувати курс, по-друге, регулятор не зацікавлений в сильній девальвації, оскільки вона, як наслідок, вплине на інфляцію.

Як додає Лєсовий, попри нові енергетичні та воєнні виклики, є сподіання, що їхній вплив на валютні показники не буде надмірним.



За прогнозами банкіра, на ринку у період 9 – 15 грудня курси можуть бути такими: